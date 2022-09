Straßenlicht am Abend in Wien abdrehen?

Strom und Gas sparsam zu nutzen, ist das Gebot der Stunde. Auch in Wien werden immer mehr Maßnahmen umgesetzt. So knipst die Neubaugasse heuer ihre Schaufenster und Reklameschilder bereits ab 22 Uhr aus. Die Leuchtdauer der Weihnachtsdekoration in der beliebten Einkaufspromenade wird ebenfalls reduziert.