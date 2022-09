Mark Zuckerberg wird zum dritten Mal Papa

Zuckerberg und Chan lernten sich 2003 auf einer Party an der Harvard University kennen, als beide vor einer Toilette in der Schlange standen. 2010 zogen die beiden zusammen, 2012 gaben sie sich das Jawort im Garten ihres Hauses in Palo Alto. Tochter Maxima kam 2015 zur Welt, August zwei Jahre später.