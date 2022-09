SPÖ fordert Sozialpartnergipfel zu Energiepreisen

Drei Punkte

Drei Punkte sprach er an: die auslaufende Preisgarantie der Energie AG mit Jahresende, Verunsicherungen um ein Stromspargesetz und die Situation der Gemeinden. Stelzer müsse alle Player an den Tisch holen, um einen Energiepreis zu erarbeiten. In puncto Stromspargesetz solle der Landeshauptmann für Klarheit sorgen, „auch bei der Bundesregierung“. In Kärnten und Niederösterreich gäbe es schon Pläne mit den Landesenergieversorgern.