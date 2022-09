„Auszucker“, weil Lenker einen anderen überholte

Autobahnpolizisten verfolgten den Slowaken

Die Außendienststreife Haid 2 nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den PKW am Pendlerparkplatz Oed anhalten und zurück zur Dienststelle zur sofortigen Vernehmung eskortieren. Nach der Einvernahme des Beschuldigten und der Zeugen wurde dieser der Staatsanwaltschaft angezeigt. Am PKW des 29-Jährigen entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.