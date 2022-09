Jagdhund „Benno“ stellt flüchtenden Schlepper

Allzu weit kam der Verdächtige nicht. Auf seiner Flucht irrte er durch Siedlungen in Pamhagen. „Der Mann, laut Akzent vermutlich ein Serbe, ging von Haus zu Haus, sprach die Bewohner in gebrochenem Deutsch an und bat, ihn nach Wallern zu chauffieren“, wie Zeugen berichten. Dabei habe der Unbekannte mit ein paar Hundert-Euro-Scheinen als Fuhrlohn in der Hand herumgefuchtelt.