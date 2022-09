Aufback-Semmeln: Was es bringt und was es kostet

Wenn nach dem Aufwachen der wärmende Duft von frisch aufgebackenen Semmeln, Kornspitz, Brötchen und Co. durch das Haus zieht, fängt der Tag gut an. Der Weg davor zum Bäcker ist allerdings manchen zu mühselig: Sie greifen stattdessen zu Gebäck zum Selbstaufbacken. Und in Zeiten ständig steigender Kosten lässt einen der günstigere Preis der Aufback-Produkte beim Einkaufen noch lieber zulangen. Dabei vergessen viele, dass auch die Zubereitung nicht nur Zeit, sondern auch Energie kostet. Ein Vergleich, mit welchem Gerät man aufbäckt, zahlt sich fürs Geldbörserl aus.