„1000 Mal“ ist nichts passiert, dann Zug übersehen

Zug sprang aus Gleisen

Dabei sprang die Lokalbahn, in der sechs Fahrgäste waren, aus den Gleisen. Der Pkw wurde zur Seite geschleudert. Im Zug blieben alle Insassen und der Chauffeur heil, der Autolenker erlitt allerdings schwere Verletzungen, sodass er per Rettungshelikopter „Martin 3“ in das Vöcklabrucker Spital geflogen werden musste. Nach zwei Stunden konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.