Forschung zu Öko-Atomkraft schreitet voran

Müller ist wie auch CEO Florin Wagner davon überzeugt, dass das Ende konventioneller Atomkraftwerke (AKWs) eingeläutet worden ist. Denn zum Einsatz kommt das Element Thorium (Th) – gebunden in flüssigem Salz –, das in der Natur dreimal so häufig vorkommt und nur schwach radioaktiv ist.