Grätzel-Aufwertung: Kutschkermarkt wird größer

Mehr Bäume, mehr Stände

Und damit nicht genug, wird auch der allseits beliebte Kutschkermarkt um vier Dauer-Stände in die Kutschkergasse Richtung Schopenhauerstraße erweitert, und der samstägliche Bauernmarkt wird um zwölf Stände vergrößert. Um etwas mehr Grün in die betonlastige Gegend zu bringen, werden insgesamt 35 neue Bäume samt Staudenbeeten gepflanzt, die Hitzeinseln in Inner-Währing sollen damit entschärft werden.