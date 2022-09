Dadic siegt in Talence: „Bin nicht zufrieden“

Schwere Zeiten hinter sich

„Ich freue mich über meinen ersten Sieg in Talence“, sagte Dadic, die in Talence vor sieben Jahren Vierte wurde. Ganz zufrieden war sie aber nicht. „Ich bin wirklich sehr gut in Form, daher habe ich mir den Mehrkampf eigentlich auch etwas anders vorgestellt, vor allem mit dem Speerwurf bin ich überhaupt nicht zufrieden.“