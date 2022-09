Prost! Austria Klagenfurt feierte am Oktoberfest

Den klaren 4:1-Triumph in Altach feierte Bundesligist Austria Klagenfurt am Münchner Oktoberfest. Mit dabei natürlich: Markus Pink, der Mann der Stunde. Kurios: Der Schützenlisten-Leader wurde schon 2009 von Coach Peter Pacult geärgert. Am Freitag warten in der Länderspielpause „Messi“ und Co.