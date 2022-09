Ist Coworking besser zum Arbeiten als Homeoffice?

In Bestandsobjekten untergebracht

Drei Beispiele dafür, wie sich Coworking-Spaces, also Räume zum gemeinsamen Arbeiten von Menschen aus verschiedenen Firmen, dafür eignen, für leer stehende Flächen eine neue Verwendung zu finden. „Fast alle aktuellen Coworking-Spaces in Oberösterreich haben sich in Bestandsobjekten niedergelassen“, bestätigt Klaus Madlmair von der OÖ-Standortagentur Business Upper Austria. Mithilfe von Expertin Lucia Schramm-Kaineder wird nun stärker an der Vernetzung der bereits bestehenden Vermieter der Arbeitsplätze gearbeitet.