Endlich wieder Feststimmung in Frastanz

Ein Dankeschön von Seiten des Gemeindeoberhauptes gab es für Metzger Josef Egger, der sich nach vielen Jahren in den Ruhestand verabschiedete. Auch er hatte lobende Worte für die langjährige Kooperation: „Es ist nicht selbstverständlich, dass so ein kleiner Betrieb, bei so einem großen Fest zum Zug kommt. Das ist gelebte Regionalität.“ Zum Schluss stellte er noch die These auf, dass Wurst-Esser und Bier-Trinker bessere Liebhaber seien. Und schon wurden die Weißwürste und Bierkrüge unter den Gästen verteilt.