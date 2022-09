Die Hände zum Himmel

In letzter Zeit ging es in Sachen Handspiel mal wieder hoch her und nicht nur in der deutschen Bundesliga gab es Entscheidungen, die Reaktionen zwischen Stirnschütteln und Kopfrunzeln hervorriefen, weil man sich des Eindrucks nicht erwehren konnte, dass sowohl Spieler als auch Referees, Videoschiedsrichter eingeschlossen, keinen blassen Schimmer mehr haben, was tatsächlich als strafbares Handspiel zu werten ist. Also ließ der DFB seine Schiedsrichter GmbH in Person von Peter Sippel ausrücken, um mal Tacheles zu reden und der Franke machte aus seinem Herzen keine Mördergrube, sondern erklärte überzeugend und nachvollziehbar, welche erstaunlichen Fehler von den Unparteiischen auf dem Platz und im Keller gemacht worden waren.