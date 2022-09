„Wegfall von Boden beschleunigt Klimawandel“

Ein extrem heißer und trockener Sommer hat den Klimawandel zuletzt in die Schlagzeilen gebracht. Eine Ursache für diese bedrohlichen Wetterphänomene ist auch die zunehmende Bodenversiegelung. „Nirgends in Europa wird mit dem Land so sorglos umgegangen wie in Österreich“, erklärt Günther Kurz, Landesdirektor der Österreichischen Hagelversicherung im Burgenland.