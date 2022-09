Neustart der Black Wings: „Wie eine Auferstehung!“

Was ist also das Ziel?

Wir wollen die Fans wieder stolz machen! Es ist Zeit, etwas zurückzugeben. Alle wissen, wie genial die Stimmung in Linz sein kann, aber wir müssen uns das auch wieder verdienen. Wir wollen in jedem Spiel konkurrenzfähig sein, die Play-Offs sind ein realistisches Ziel. Wir wollen als Team wachsen, uns in eine Position bringen, dass wir in den Play-offs gefährlich werden können!