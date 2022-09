Ärger mit den Russen

Geld in Sibirien

Die OMV ist auch noch immer an einem Gasfeld in Sibirien beteiligt. In der Bilanz musste sie das bereits abschreiben. Doch natürlich stünde ihr weiter ihr Anteil am Gewinn zu. Der betrug zuletzt pro Jahr 200 Millionen Euro, das war aber vor der Explosion der Gaspreise. Heuer wäre es wohl ein Vielfaches. Doch Putin hat schlicht ein Gesetz erlassen, dass Unternehmen aus feindlichen Staaten (dazu zählt die EU) keinen Anspruch haben.