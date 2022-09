Schwab startet in Napa mit 70er-Runde und Platz 35

Golfprofi Matthias Schwab ist am Donnerstag mit einer 70er-Runde auf Platz 35 in seine zweite Saison auf der PGA-Tour gestartet. Der 27-jährige Steirer fabrizierte beim Acht-Millionen-Event zum Saisonauftakt in Napa auf der ersten Runde fünf Birdies, aber auch ein Doppel-Bogey und ein Bogey,