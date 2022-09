Bis zu den Herbstferien haben alle ihren Laptop

24.000 neue Geräte bestellt

Immerhin rund 24.000 Computer und Laptops wurden im heurigen Jahr in Oberösterreich neu bestellt, wie die Bildungsdirektion auf „Krone“-Nachfrage mitteilte. Auch diese gehen an die Kinder in den heurigen fünften Schulkassen, allerdings sind auch Klassengeräte dabei, die auch Lehrern zur Verfügung stehen. Damit sollten alle, die ein Windows-Gerät bestellt haben, Ende Oktober einen Laptop oder Tablet haben.