Online-Riese setzt auf Mitarbeiter aus Kärnten

Das benachbarte Bio-Heizwerk wärmt die gesamte Halle, wobei jetzt am Dach eine Photovoltaikanlage errichtet wird. Die vielen Pakete kommen in der Nacht an. Vorerst werden 100 Transporter für die Zustellung benötigt. Fünf Transporter rollen jeweils beim Verteilzentrum vor, drei regionale Unternehmen liefern die Pakete aus. Dafür werden 100 Fahrer beschäftigt. „Dazu wurden 100 Mitarbeiter aus Kärnten angestellt. Zu Weihnachten oder auch zum Prime Day brauchen wir noch weitere Mitarbeiter“, sagt Standortleiter Jordan Kremnitzer.