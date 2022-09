Amazon liefert jetzt noch schneller aus!

Die Eröffnung des Amazon-Verteilzentrums am Klagenfurter Südring erfolgt am Donnerstag. Spatenstich für den vierten Logistik-Standort in Österreich war Ende Oktober. In Rekordzeit war vom Projektentwickler Fraktal Development das Werk fertiggestellt worden. Viele Kärntner Betriebe wie das Statikbüro Kalles aus Klagenfurt, Stahlspezialist Ferrochema aus Spittal oder Dachdecker IAW aus Annenheim waren tätig.