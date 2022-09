Christkindlmarkt verzichtet heuer auf Heizstrahler

Beleuchtung und Eislaufplatz wie gehabt

Die Weihnachtsbeleuchtung soll aber auch heuer in vollem Umfang erstrahlen, ebenso unverändert soll der Eislaufplatz in Betrieb gehen. Auch im Hallenbad bleiben Eintrittspreise und Öffnungszeiten vom Anstieg der Energiekosten unbeeinflusst, da es mit Fernwärme der Müllverbrennungsanlage beheizt werde, so Rabl. Die geplante Preisanpassung für Fernwärme bleibe mit nur 6,9 Prozent weit hinter vielen anderen Städten.