Partei-Urgestein: „Die ÖVP ist nicht gespalten!“

Politikexpertin: „Sachslehner wollte Asylthema aufspielen“

Gerda Füricht-Fiegl, Professorin an der FH Burgenland, analysiert, dass sich Sachslehner mit ihrem Infragestellen der Koalition selbst „in eine Sackgasse hineinmanövriert“ habe. „Das kommt einem politischen Suizid gleich“, erklärt sie. Sachslehner habe versucht, das Thema, dass Asylwerber den Klimabonus erhalten, mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen „aufzuspielen“, was der ÖVP in der Vergangenheit „viele Stimmen gebracht“ habe. So habe sie es sich mit dem Juniorpartner allerdings nur verscherzt.