„Wir müssen runter von unserem Hohen Ross“

Heimweh kennt der OÖ-Stardirigent Franz Welser-Möst, der in den USA das Cleveland Orchestra leitet, nicht: „Im Gegenteil! Ich sehe es als großes Privileg, in zwei so unterschiedlichen Kulturen leben zu können!“ Derzeit weilt er wieder in der „alten Heimat“ und spielt am Freitag im Brucknerhaus.