Millionen-Deal wegen Sanierung der Seebad-Brücke?

„Ich bin Unternehmer, mische mich politisch nicht ein. Mir ist egal, welcher Partei ein Bürgermeister angehört. Den amtierenden unterstütze ich, weil ich will, dass Badegäste am See übernachten können. Von meinen Chalets werden die Schifffahrt, umliegende Restaurants und die Gemeindekassa durch die Ortstaxe profitieren. Außerdem gehört unternehmerischer Mut dazu, derzeit am See zu bauen - und diesen Mut habe ich!“, so Tiedl.