8000 Jahre altes Skelett in Mexiko entdeckt

An der Karibikküste Mexikos haben Forscher in einer Unterwasserhöhle die Überreste eines Skeletts entdeckt. Die Knochen, die vermutlich mehr als 8000 Jahre alt sind, wurden von zwei Tauchern auf der Halbinsel Yucatan in einer sogenannten Cenote, die ohne moderne Tauchausrüstung nicht zu erreichen ist, gefunden.