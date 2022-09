Zwangsbindung bei „Teuer“-Tarifen rechtswidrig

Es geht um die Vertragsbindung für ein Jahr bei Float-Tarifen. Bei einem Float-Tarif wird der Preis in der Regel monatlich an die Preisentwicklung an der Börse angepasst. Diese Anpassung erfolgt automatisch. Der Verbund verrechnet bei seinem Float-Tarif zusätzlich einen Fixpreisanteil. Das Risiko steigender Preise trägt somit ausschließlich der Kunde. Sinken die Preise, werden diese Senkungen auch automatisch weitergegeben.