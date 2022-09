„Tekken 8“ soll Prügel-Genre auf neues Level heben

Das Spiel setzt demnach direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishima’s Niederlage endete, an. „Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor dieser die Weltherrschaft an sich reißt“, hieß es.