Der geschwätzige Polizeibeamte vor Gericht

60 Jahre ist er alt, ehemals Beamter, ja Polizist, und nun so tief gefallen, dass er nicht das erste Mal vor Gericht in Feldkirch (Vbg.) steht. Eine „zentrale Figur bei Kontakten ins Glücksspiel-Milieu“ soll er sein, kreidet ihm Staatsanwältin Nadine Heim an. Um die es gleich zu Beginn Wirbel gibt. Denn Anwalt Bertram Grass moniert, dass die nunmehrige Frau Oberstaatsanwältin von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zuvor Richterin war - und just den erneut angeklagten Polizisten - nicht rechtskräftig - verknackt hat: „Das ist eindeutig Befangenheit!“ Man kann aber auch sagen, dass sie den Akt wohl in- und auswendig kennt ...