ICE-Liga: Zwei neue Klubs und neue Kaderregelung

Liga und Verband (ÖEHV) haben sich im Frühsommer auf einen neuen Kooperationsvertrag über drei Jahre geeinigt. Ziel ist unter anderem, die Legionärsflut einzudämmen und mehr Eiszeit für österreichische Spieler zu generieren. Die umstrittene Punkteregelung ist Geschichte, Vereine müssen nun zwölf für das ÖEHV-Team einsetzbare Akteure am Spielbericht haben, darunter zumindest zwei in die Altersklasse U24. Also dürfen maximal zehn Importspieler eingesetzt werden. Kann ein Verein keine zwei U24-Spieler stellen, dürfen im Kader nur 21 der 20 Spieler aufscheinen. Diese Regelung gilt auch für die weiteren teilnehmenden Liga-Nationen.