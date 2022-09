Grüner Pass: Darstellungsproblem wieder behoben

Es war ein Schreck für Tausende Österreicher am Montagabend: In ihrer Grüner-Pass-App leuchtete es trotz gültiger Corona-Zertifikate rot. Dienstagvormittag hieß es vom Gesundheitsministerium gegenüber der „Krone“, die Probleme seien behoben. Doch nicht bei allen erstrahlt wieder alles automatisch in Grün, das Ministerium hat für diese Fälle einen Tipp.