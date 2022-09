Falsche Polizisten kamen zu Pensionistin nachhause

Nur wenig später klopfte es tatsächlich an der Tür der Frau. Zwei Männer in Uniform nannten das Codewort und begannen daraufhin, das Bargeld und den Goldschmuck sowie die Münzen zu fotografieren. Danach packten sie alles in eine weiße Plastiktasche und suchten rasch das Weite. Die Kriminellen brachten die Frau damit um Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als 10.000 Euro.