Auffrischung: Wien schickt Schreiben an Betriebe

In einem Schreiben an die rund 144.000 Betriebe in der Stadt ruft Wien zur Auffrischung der Corona-Impfung auf. Hingewiesen wird dabei auf die diversen Möglichkeiten für Mitarbeiter, sich den nächsten Stich zu holen. So können mehr als 50 Impfwillige pro Unternehmen für die Impfung zum Betriebsarzt gehen.