Einmal noch Spätsommer, dann wird es ungemütlich

Auch wenn man es vielleicht nicht gerne liest: Der Herbst naht in Riesenschritten. Ein ehemaliger Hurrikan sorgt allerdings in der kommenden Woche noch einmal für Spätsommer im Westen und Südosten. Zum Wochenende hin übernimmt vorerst der Spätherbst das Zepter, und bringt in höheren Lagen sogar schon Schnee.