Volleyball-EURO wohl ohne Österreichs Frauen

Die Volleyball-EM der Frauen geht im kommenden Jahr wohl ohne Österreich über die Bühne. Die ÖVV-Equipe verpasste am Samstag in der Qualifikation die Überraschung, um sich als Gruppenzweite hinter Slowenien für die Endrunde 2023 in Belgien, Italien, Estland und Deutschland zu qualifizieren.