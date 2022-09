Polio-Viren im Abwasser: New York schlägt Alarm

In Österreich letztmals 1980 festgestellt

Polio war einst in den USA die am meisten gefürchtete Krankheit mit Infektionswellen, die jährlich rund 35.000 Menschen betrafen. In Deutschland gilt das Virus seit den flächendeckenden Impfungen in den 60er-Jahren als ausgerottet, in Österreich wurde 1980 der letzte offizielle Fall verzeichnet.