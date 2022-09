Heißem Wälderderby folgt noch heißeres Oktoberfest

Viermal trafen die Egger und die Rotenberger in der vergangenen Saison im Wälderderby aufeinander, knapp ging es immer her. Zwar meist mit besserem Ausgang für die heutigen Gäste - die Maccani-Elf siegte dreimal, eine Partie endete Remis - aber immer äußerst knapp. 2:3, 1:1 und 0:1 in der Eliteliga, 5:6 nach Elferschießen im VFV-Cup - aus Sicht der Egger. In der aktuellen Saison liegt das Team von Murad Gerdi derzeit auf Platz sechs, auch wieder sieben Punkte hinter Rotenberg. „Aber trotzdem gibt es heute keinen Favoriten“, betont Coach Gerdi, „Derbys haben eigene Gesetze, besonders dieses.“