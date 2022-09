Bande knackte Geldautomaten mit dem Akku-Spreizer

Die Einbrecherbande, die im Herbst des Vorjahres in Oberösterreich ihr Unwesen trieb, hatte sich auf Geldautomaten in Tankstellen und Tresore bei Firmen spezialisiert. Zwei Mitglieder standen nun in Linz vor Gericht und versuchten ihre Beteiligung an den Blitzeinbrüchen herunterzuspielen.