Fall Leon: Weiter keine Spur von brutalem Räuber

Im Fall des sechsjährigen Leon, der Sonntagfrüh im Zuge einer Suchaktion tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, gibt es nach wie vor keine heiße Spur zu dem Täter, der den Vater (37) des Kindes zuvor mit einer Flasche bewusstlos geschlagen hatte. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Das Landeskriminalamt hofft weiter auf Hinweise.