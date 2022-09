„feel again“: Wohlfühlmomente für erkrankte Frauen

Workshop in verschiedenen Bundesländern

Jede Teilnehmerin erhält dann ein Porträt mit einem persönlichen Kraftspruch, der sie durch die schwere Zeit begleiten und Hoffnung schenken soll. „Durch unsere Initiative zeigen wir den Frauen, welche Schönheit in ihnen steckt“, so Machtinger und Flieger. Workshops finden in Wien, Niederösterreich und der Steiermark statt.