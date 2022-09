Österreich ist bereit für das Heimturnier in Graz!

Die besten 3x3-Teams starten am Freitag in den Kasematten in Graz, in die 3x3-Europameisterschaft. Besonders spannend für die österreichischen Teams, die im Vorjahr den Sprung zu Olympia in Graz verpasst haben und so erneut daheim die Chance auf einen Triumph haben. Doch ob sich Team Österreich in der Underdog-Rolle gegen starke Gegner wie Deutschland durchsetzen kann - Moderatorin Katie Weleba hat bei den Nationalteam-Spielerinnen Anja Fuchs-Robetin und Camilla Neumann, die sich als Grazerin besonders auf das Heimevent freut, nachgefragt, bevor die Damen am Samstag den Auftakt gegen Deutschland bestreiten.