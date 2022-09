Radlerin angefahren und getötet - Täter flüchtet

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Donnerstagabend im bayrischen Allgäu. Dabei wurde eine 65-jährige Radfahrerin von einem bislang unbekannten Fahrzeug so heftig angefahren, dass sie in ein Feld geschleudert wurde, wo sie schwer verletzt liegen blieb und schließlich verstarb. Von jenem Fahrzeug, das die Frau angefahren hatte und dessen Lenker fehlt bislang jede Spur.