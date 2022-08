Wölfe und Serien: 108 MATK, 121 FATK und MA 2412!

Nun also geht es Meister Isegrim bzw. zunächst den Genannten offiziell an das Fell. Es weiß zwar keiner, wo sich die Zwei aufhalten, zumal sie locker 60 bis 70 Kilometer pro Tag und auch Nacht zurücklegen können, aber das ist nebensächlich. Zuletzt nachgewiesen wurde 108 MATK am 14. Juli nahe der Lavanter Alm auf Kärntner Gebiet. Also geschätzte Jägerschaft in Tirol, Kärnten und in allen anderen Bundesländern: Schmiert schon mal die Vorderläufe eurer Gewehre und legt euch auf die Lauer, vielleicht taucht ja eines der beiden Tiere irgendwo doch auf und blickt erwartungsvoll in euren Lauf.