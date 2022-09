„De san augrennd“: Asterix wieder auf Wienerisch!

Ob Wienerisch, Steirisch oder Tirolerisch: Die Mundart-Reihe der Abenteuer von Asterix und Obelix erfreut sich in Österreich seit Jahrzehnten anhaltend großer Beliebtheit. Die wienerischen Asterix-Bände zählen zu den erfolgreichsten der mittlerweile über 80 Alben umfassenden europäischen Dialekt-Sammlung und gehen jetzt in die sechste Runde! Nach „Kööch uman Asterix“ und „Es Brojeggd“ legt der Wiener Liedermacher und Schriftsteller Ernst Molden in „Asterix und es kupfane Reindl“ zum dritten Mal den Galliern und Römern seinen Heimatdialekt in die Sprechblasen. Gewinnen Sie mit krone.at Exemplare der neuesten wienerischen Abenteuer der berühmtesten Gallier aller Zeiten.