Wandern für den guten Zweck in Pilgersdorf

Süßes und Deftiges

Nach der gemütlichen Runde können sich die Wanderer in Pilgersdorf beim Sportplatz stärken. Angeboten werden Schnitzel, Schnitzelsemmeln, Pommes, Gemüselaibchen und selbst gemachtes Gulasch. Als süßen Abschluss bieten die Veranstalter Nuss- und Mohnstrudel. „Herzliches Danke an dieser Stelle an die Firmen Thurner Feinbackwaren GmbH, die Fleischerei Grandits und an Waldquelle für die Produktspenden“, so Vereinsgründer Christoph Koller.