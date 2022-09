„Bei Herzinfarkt können Sie anfangen zu beten“

„Ich bin Notfallsanitäter beim Roten Kreuz in Oberösterreich und bin inzwischen, wie alle meine Kollegen, extrem frustriert, dass wir hier das europäische Schlusslicht sind“, macht ein Sanitäter aus dem Zentralraum in einem Brief an die „Krone“ seinem Ärger Luft und holt aus: „Wenn Sie einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt in OÖ haben, sollten Sie schon mal anfangen zu beten.“ Hintergrund des Ärgers ist, dass die Qualität im Rettungsdienst in allen Bundesländern Österreichs verschieden ist.