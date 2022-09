Spital statt Stadion! BVB-„Stimme“ Dickel lädiert

Normalerweise ist ein Stadionbesuch für Dortmund-Fans ohne seine Stimme kaum vorstellbar. Beim 3:0-Triumph in der Champions League am Dienstagabend gegen Kopenhagen war Norbert „Nobby“ Dickel, die Vereinslegende, nicht zu hören. Der kultige Stadionsprecher liegt im Spital. Er hatte sich am Wochenende bei einem Unfall mit einem Gasgriller die Beine verbrannt.