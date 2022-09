Welser Rad-Profi: „Habe einen zweiten Geburtstag“

„Ich bin am Boden gelegen, habe auf die Seite geschaut und gesehen, dass mir Blut aus dem Hals läuft, ein Zuschauer hat zum Glück schnell reagiert und seine Hand auf meinen Hals gedrückt, um die Blutung zu stoppen. Ich konnte ihm noch meine Blutgruppe sagen und dann war ich weg!“ So schildert Marco Friedrich seine letzten Erinnerungen an die tragischen Sekunden nachdem der Rad-Profi vom Welser Felbermayr-Express am 16. Mai bei einer Rundfahrt in Tschechien ein stehendes Auto touchiert hatte und mit dem Kopf durch die Windschutzscheibe gedonnert war.