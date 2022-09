Lufthansa-Piloten beschlossen weiteren Streik

Inflationsausgleich in Höhe von 8,2 Prozent verlangt

Vor dem Arbeitsgericht München hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ihre Tarifforderung in einem Detail abgeändert und verlangt nun einen „pauschalen“ Inflationsausgleich in Höhe von 8,2 Prozent. Im laufenden Jahr sollen die Gehälter um 5,5 Prozent steigen. Dazu kämen eine neue Gehaltstabelle sowie mehr Geld für Krankheitstage, Urlaub und Training.