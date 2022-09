Doch kein Rücktritt! Fury lädt Joshua zum Kampf

Usky gegen Fury?

Usyk hat kaum nach Ende des Fights aber nur noch Tyson Fury im Sinn. „Ich bin sicher, dass Tyson Fury noch nicht zurückgetreten ist“, sagte er der Menge in Jeddah. „Ich bin überzeugt, dass er gegen mich kämpfen will. Ich will es auch“, erklärte Usyk. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Der eigentlich zurückgetretene WBC-Weltmeister Fury hat den verbalen Schlagabtausch schon einmal begonnen: „Schickt mich in den Ring und ich werde den ukrainischen Penner um seine Gürtel erleichtern, wie ich es schon mit dem letzten ukrainischen Penner getan habe“, sagte Fury in einem nach Usyks Sieg veröffentlichen Video. „Aber es wird nicht billig. Wenn du den Besten willst, musst du zahlen. Es wird sehr teuer, also holt die Scheckbücher raus“, wiederholte er Aussagen von vor Monaten.